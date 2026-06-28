Ngày mai, 00:00
Brazil
Nhật Bản
Ngày mai, 03:30
Đức
Paraguay
Hôm nay, 07:00
Minnesota Utd II
Tacoma Defiance
Hôm nay, 09:00
Los Angeles FC II
Houston Dynamo B
Hôm nay, 16:00
Nữ Hà Nội
Nữ Hồ Chí Minh
Hôm nay, 18:00
Nữ Guangdong
Nữ Wuhan Jianghan
Hôm nay, 18:00
Nữ Guangxi Pingguo
Nữ Beijing Beikong
Hôm nay, 20:00
Odense BK
Kolding FC
Hôm nay, 22:00
Terek Grozny
Borac Banja Luka
Hôm nay, 22:00
Jelgava
Grobina
Hôm nay, 22:00
FK Auda Riga
Riga FC
Hôm nay, 22:00
Italy U19
Serbia U19
Hôm nay, 22:30
FC Siauliai
Transinvest
Hôm nay, 22:45
FK Panevezys
Suduva
Hôm nay, 23:00
Crvena Zvezda
Slovan Bratislava
Ngày mai, 02:00
Croatia U19
Ukraine U19
Ngày mai, 06:30
Union Espanola
Colo Colo
Hôm nay, 07:00
Miami AC
Brevard SC
Hôm nay, 09:00
Academica SC
Marin FC Legends
Hôm nay, 17:00
Tsirang FC
Paro FC
Hôm nay, 18:00
Shenzhen Peng U21
Guangdong Guangzhou Power U20
Hôm nay, 18:30
Henan FC U20
Beijing Guoan U20
Hôm nay, 19:30
CS Sagesse
Tadamon SC Sour
Hôm nay, 20:00
Al Nejmeh SC
Racing Beirut
Hôm nay, 22:00
Univ. Craiova
Polissya Zhytomyr
Hôm nay, 23:00
Arges
Vllaznia Shkoder
Hôm nay, 23:05
Al Qadisiya SC
Al Kuwait SC
Ngày mai, 00:30
Toftir B68
AB Argir
Ngày mai, 00:30
HB Torshavn
Skala Itrottarfelag
Ngày mai, 01:00
FBC Melgar
Moquegua

GIẢI ĐẤU CHÍNH

FIF FIF
18
ARG C M ARG C M
2
AB U20 L AB U20 L
1
A FFA Cup A FFA Cup
1
AUS BPLD1 AUS BPLD1
2
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
224
FIFA World Cup FIFA World Cup
18
Argentine Tebolidun League Group C Argentine Tebolidun League Group C
2
AUS NSW-N U20 AUS NSW-N U20
1
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
1
Australian cloth Australian cloth
2
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
2
BRA Campeonato Mineiro 2 BRA Campeonato Mineiro 2
1
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
5
Brazilian Serie D Brazilian Serie D
1
Brazilian Youth Championship Brazilian Youth Championship
2
Campeonato Brasileiro Sub-20 Campeonato Brasileiro Sub-20
4
Capital NPL 1 Capital NPL 1
1
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
5
Chilean Cup Chilean Cup
6
Chinese Women Super League Chinese Women Super League
2
Copa de la Liga Copa de la Liga
3
Cúp Estonian Cúp Estonian
1
Cúp Phần Lan Cúp Phần Lan
2
European Baltic Cup European Baltic Cup
2
European Women European Women
4
Faroe Islands Premier League Faroe Islands Premier League
2
Finnish Women Ykkonen Finnish Women Ykkonen
1
Finnish Ykkonen Finnish Ykkonen
1
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
26
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
1
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
1
Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
2
Hạng 2 Iceland Hạng 2 Iceland
1
Hạng 2 Lithuania Hạng 2 Lithuania
2
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
2
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
1
Hubei City Football League Hubei City Football League
1
Iceland Division 2 Iceland Division 2
1
Kuwait Premier League Kuwait Premier League
2
Lebanese Premier League Lebanese Premier League
2
MLS Next Pro MLS Next Pro
4
Mozambique Championship Mozambique Championship
1
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
2
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
3
Ngoại Hạng Mông Cổ Ngoại Hạng Mông Cổ
4
NSW Premier League NSW Premier League
1
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
1
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
1
Paraguayan Cup Paraguayan Cup
9
RUS D3B RUS D3B
6
Syrian Premier League Syrian Premier League
1
Tanzanian Premier League Tanzanian Premier League
2
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
5
UEFA European U-19 Championship UEFA European U-19 Championship
4
USA NWSL Nữ USA NWSL Nữ
1
USL League One USL League One
4
USL League Two USL League Two
45
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
1
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
1
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
1
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
1
VĐQG Latvia VĐQG Latvia
5
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
2
VĐQG Nữ Argentine VĐQG Nữ Argentine
1
Venezuela Cup Venezuela Cup
1
Vietnam Womens League Vietnam Womens League
3
WK League WK League
1
Women Baltic Cup Women Baltic Cup
2
PHI PHI
7
PUE PUE
3
FIB FIB
1
FIB FIB
2
FIB FIB
2
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
18
Philippines MPBL Philippines MPBL
7
Baloncesto Superior Nacional Baloncesto Superior Nacional
3
FIBA Basketball World Cup Americas Qualifiers FIBA Basketball World Cup Americas Qualifiers
1
FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers
2
FIBA U17 Basketball World Cup FIBA U17 Basketball World Cup
2
Thailand Basketball League Thailand Basketball League
1
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
2
WIM WIM
9
WIM WIM
7
ATP ATP
1
ATP ATP
2
ATP ATP
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
20
Wimbledon Men Singles Wimbledon Men Singles
9
Wimbledon Women Singles Wimbledon Women Singles
7
ATP Challenger Brasov,Men Singles ATP Challenger Brasov,Men Singles
1
ATP Challenger Milan, Italy Men Singles ATP Challenger Milan, Italy Men Singles
2
ATP Challenger Troyes, France Men Singles ATP Challenger Troyes, France Men Singles
1
US US
1
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
1
US Open, Singles US Open, Singles
1
EUR EUR
4
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
4
European Championship U22 European Championship U22
4
1WI 1WI
2
EPI EPI
1
CCT CCT
3
CCT CCT
1
EPL EPL
4
league Tất cả các môn
Chọn môn
league Tất cả các môn
16
LOL
2
DOTA2
6
CSGO
8
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
16
1win Sl #2 1win Sl #2
2
AR3NA Epicbet Open Season 1 AR3NA Epicbet Open Season 1
1
CCT 2026 Challengers Europe Series 4 CCT 2026 Challengers Europe Series 4
3
CCT 2026 South America Series 3 CCT 2026 South America Series 3
1
European Pro League Season 39 European Pro League Season 39
4
European Pro League Series 8 Closed Qualifier European Pro League Series 8 Closed Qualifier
2
Mid-Season Invitational 2026 Mid-Season Invitational 2026
2
Urban Riga Open Season 5 Urban Riga Open Season 5
1
USL League Two
05:00 - 29/06

Boulder Cty Utd

VS

Colorado Storm

Flag
4 - 2
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
4 - 2
Flag Flag
3 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag
USL League Two
05:00 - 29/06

Blackwatch Rush

VS

Boston Bolts

Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag
USL League Two
06:00 - 29/06

Portland Bangers

VS

Bigfoot

Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 3
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 3
Flag
Ngoại Hạng Canada
06:00 - 29/06

Cavalry FC

VS

Supra Du Quebec

Flag
0 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag
MLS Next Pro
06:00 - 29/06

Orlando City B

VS

Columbus Crew B

Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
4 - 3
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
4 - 3
Flag
MLS Next Pro
06:00 - 29/06

NY Red Bulls B

VS

Philadelphia Union II

Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
POLO
Copa de la Liga
06:00 - 29/06

Cusco FC

VS

Cienciano

Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
Giao Hữu CLB
06:00 - 29/06

Nữ Portland Thorns

VS

Nữ San Diego

Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
Brazilian Serie C
06:30 - 29/06

Ypiranga RS

VS

AD Confiança

Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag

8XBET

Brazilian Serie C
06:30 - 29/06

Ituano SP

VS

Maranhao

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
USL League Two
06:30 - 29/06

Swarm FC

VS

Dothan United SC

Flag
0 - 0
Flag
Flag
0 - 0
Flag
MLS Next Pro
07:00 - 29/06

Minnesota Utd II

VS

Tacoma Defiance

Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
5 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
5 - 1
Flag
HIRO
Chilean Cup
07:00 - 29/06

Puerto Montt

VS

D. Concepcion

Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
SILVA
USL League Two
07:00 - 29/06

Miami AC

VS

Brevard SC

Flag
2 - 3
Flag Flag
1 - 3
Flag
Flag
2 - 3
Flag Flag
1 - 3
Flag
USA NWSL Nữ
07:00 - 29/06

Nữ Minnesota DLions

VS

Nữ Salvo SC

Flag
8 - 0
Flag
Flag
8 - 0
Flag
MLS Next Pro
09:00 - 29/06

Los Angeles FC II

VS

Houston Dynamo B

Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 2
Flag
HELLO
USL League Two
09:00 - 29/06

Academica SC

VS

Marin FC Legends

Flag
5 - 3
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
5 - 3
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Vietnam Womens League
16:00 - 29/06

Nữ Hà Nội

VS

Nữ Hồ Chí Minh

Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag
XMEN
Bhutan Premier League
17:00 - 29/06

Tsirang FC

VS

Paro FC

Flag
6 - 2
Flag Flag
0 - 4
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
6 - 2
Flag Flag
0 - 4
Flag Flag
2 - 1
Flag
Chinese Women Super League
18:00 - 29/06

Nữ Guangdong

VS

Nữ Wuhan Jianghan

Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 1
Flag
POLO
Xem thêm
Women National Basketball Association
06:00 - 29/06

Nữ Golden State

VS

Nữ NY Liberty

TOMMY
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 29/06

Guaynabo

VS

Gigantes Carolina

ALAN
Philippines MPBL
15:00 - 29/06

Ilagan Isabela Cowboys

VS

Pasay Voyagers

ALAN
Philippines MPBL
16:00 - 29/06

Bulacan Kuyas

VS

GenSan Warriors

Philippines MPBL
17:00 - 29/06

Paranaque Patriots

VS

Caloocan Kankaloo

STEP
Philippines MPBL
19:00 - 29/06

Quezon Toda Aksyon

VS

Cebu Classic

ALAN
FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers
20:30 - 29/06

Iran

VS

Syria

TOMMY
FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers
23:30 - 29/06

Iraq

VS

Jordan

TOMMY
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 30/06

Criollos de Caguas

VS

Leones de Ponce

ALAN

8XBET

Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 30/06

Gigantes Carolina

VS

Manati

STEP
Philippines MPBL
15:00 - 30/06

Rizal Xentro Golden

VS

Bulacan Kuyas

STEP
Philippines MPBL
17:00 - 30/06

Bataan Risers

VS

San Juan Knights

TOMMY
Philippines MPBL
19:00 - 30/06

Pasig City

VS

Quezon Huskers

ALAN
FIBA U17 Basketball World Cup
21:30 - 30/06

Venezuela U17

VS

Australia U17

FIBA U17 Basketball World Cup
00:15 - 01/07

Puerto Rico U17

VS

Thổ Nhĩ Kỳ U17

Women National Basketball Association
06:00 - 01/07

Nữ NY Liberty

VS

Nữ Las Vegas Aces

STEP
FIBA Basketball World Cup Americas Qualifiers
06:10 - 01/07

Venezuela

VS

Colombia

Thailand Basketball League
12:00 - 08/07

Phuket Wave

VS

Suphanburi Mammoth

Xem thêm
ATP Challenger Brasov,Men Singles
14:30 - 29/06

Akira Santillan

VS

Denis Yevseyev

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Akira Santillan
-
-
-
-
-
Denis Yevseyev
-
-
-
-
-
ATP Challenger Milan, Italy Men Singles
15:00 - 29/06

Alejo Sanchez Quilez

VS

Mathys Erhard

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alejo Sanchez Quilez
-
-
-
-
-
Mathys Erhard
-
-
-
-
-
ATP Challenger Milan, Italy Men Singles
15:00 - 29/06

Norbert Gombos

VS

Georgii Kravchenko

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Norbert Gombos
-
-
-
-
-
Georgii Kravchenko
-
-
-
-
-
ATP Challenger Troyes, France Men Singles
16:10 - 29/06

Pavel Lagutin

VS

Franco Ribero

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pavel Lagutin
-
-
-
-
-
Franco Ribero
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
17:00 - 29/06

Jessica Pegula

VS

Darja Vidmanova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jessica Pegula
-
-
-
-
-
Darja Vidmanova
-
-
-
-
-
LUCAS
Wimbledon Women Singles
17:00 - 29/06

Belinda Bencic

VS

Mika Stojsavljevic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Belinda Bencic
-
-
-
-
-
Mika Stojsavljevic
-
-
-
-
-
VIC
Wimbledon Men Singles
17:00 - 29/06

Dalibor Svrcina

VS

Learner Tien

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dalibor Svrcina
-
-
-
-
-
Learner Tien
-
-
-
-
-
Wimbledon Men Singles
18:10 - 29/06

Alexandre Muller

VS

Tommy Paul

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexandre Muller
-
-
-
-
-
Tommy Paul
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
18:10 - 29/06

Ann Li

VS

Zeynep Sonmez

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ann Li
-
-
-
-
-
Zeynep Sonmez
-
-
-
-
-

8XBET

Wimbledon Men Singles
18:40 - 29/06

Casper Ruud

VS

Hubert Hurkacz

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Casper Ruud
-
-
-
-
-
Hubert Hurkacz
-
-
-
-
-
Wimbledon Men Singles
18:40 - 29/06

Hugo Gaston

VS

Stefanos Tsitsipas

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hugo Gaston
-
-
-
-
-
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
19:00 - 29/06

Antonia Ružić

VS

Emma Raducanu

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Antonia Ružić
-
-
-
-
-
Emma Raducanu
-
-
-
-
-
VIC
Wimbledon Men Singles
19:30 - 29/06

Jannik Sinner

VS

Miomir Kecmanovic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jannik Sinner
-
-
-
-
-
Miomir Kecmanovic
-
-
-
-
-
LUCAS
Wimbledon Men Singles
20:10 - 29/06

Marin Cilic

VS

Daniil Medvedev

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marin Cilic
-
-
-
-
-
Daniil Medvedev
-
-
-
-
-
VIC
Wimbledon Women Singles
20:20 - 29/06

Elsa Jacquemot

VS

Naomi Osaka

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Elsa Jacquemot
-
-
-
-
-
Naomi Osaka
-
-
-
-
-
Wimbledon Men Singles
20:30 - 29/06

Ethan Quinn

VS

Luciano Darderi

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ethan Quinn
-
-
-
-
-
Luciano Darderi
-
-
-
-
-
Wimbledon Men Singles
21:00 - 29/06

Jesper de Jong

VS

Rinky Hijikata

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jesper de Jong
-
-
-
-
-
Rinky Hijikata
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
21:10 - 29/06

Aryna Sabalenka

VS

Teodora Kostovic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aryna Sabalenka
-
-
-
-
-
Teodora Kostovic
-
-
-
-
-
LUCAS
Wimbledon Men Singles
22:20 - 29/06

Wu Yibing

VS

Novak Djokovic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Wu Yibing
-
-
-
-
-
Novak Djokovic
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
22:30 - 29/06

Tamara Korpatsch

VS

Coco Gauff

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tamara Korpatsch
-
-
-
-
-
Coco Gauff
-
-
-
-
-
Xem thêm
US Open, Singles
06:05 - 29/06

Li Yang Su

VS

Kidambi Srikanth

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Li Yang Su
-
-
-
-
-
Kidambi Srikanth
-
-
-
-
-
Xem thêm
European Championship U22
18:00 - 29/06

Bulgaria U22

VS

Italy U22

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bulgaria U22
-
-
-
-
-
Italy U22
-
-
-
-
-
European Championship U22
21:00 - 29/06

Israel U22

VS

Ukraine U22

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Israel U22
-
-
-
-
-
Ukraine U22
-
-
-
-
-
European Championship U22
00:00 - 30/06

Bồ Đào Nha U22

VS

Ba Lan U22

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bồ Đào Nha U22
-
-
-
-
-
Ba Lan U22
-
-
-
-
-
European Championship U22
02:30 - 30/06

Pháp U22

VS

CH Séc U22

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pháp U22
-
-
-
-
-
CH Séc U22
-
-
-
-
-
Xem thêm
lol
Mid-Season Invitational 2026
10:00 - 29/06

T1

VS

Karmine Corp

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
Mid-Season Invitational 2026
15:00 - 29/06

Deep Cross Gaming

VS

Team Liquid

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
csgo
CCT 2026 South America Series 3
05:00 - 29/06

MIBR Academy

VS

Patins da Ferrari

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
European Pro League Series 8 Closed Qualifier
15:00 - 29/06

Juliecie

VS

eternal premium

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
European Pro League Series 8 Closed Qualifier
17:30 - 29/06

Enjoy

VS

Sashi Academy

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Challengers Europe Series 4
18:00 - 29/06

SAW

VS

megoshort

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Urban Riga Open Season 5
20:00 - 29/06

ASTRAL

VS

Coalesce/SINQU REHTI winner

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

8XBET

CCT 2026 Challengers Europe Series 4
20:45 - 29/06

Just-players

VS

Atreides

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT 2026 Challengers Europe Series 4
20:45 - 29/06

Entropy

VS

Mai-tai

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
AR3NA Epicbet Open Season 1
22:30 - 29/06

Phantom Academy

VS

Bullpeek

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Xem thêm
dota2
European Pro League Season 39
14:00 - 29/06

Habibis

VS

Summer Bear

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League Season 39
17:00 - 29/06

Balu Team

VS

Ilbirs Esports

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
1win Sl #2
21:00 - 29/06

Stray Team

VS

Team Stariy Bog

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League Season 39
23:00 - 29/06

Nemiga Gaming

VS

Hive

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
1win Sl #2
00:00 - 30/06

Team Zxcursed

VS

Team By Owl

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League Season 39
02:00 - 30/06

Team Spirit Academy

VS

Puckchamp

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

Video Highlight

Xem tất cả

Tin thể thao mới nhất

Xem tất cả
Hướng Dẫn Cách Đặt Kèo Bóng Đá Hiệu Quả: Các Bước Giúp Tăng Tỷ Lệ Thắng Cho Người Mới

Hướng Dẫn Cách Đặt Kèo Bóng Đá Hiệu Quả: Các Bước Giúp Tăng Tỷ Lệ Thắng Cho Người Mới

Cá Cược Bóng Đá Hợp Pháp Không? Sự Thật Quan Trọng Bạn Cần Biết

Cá Cược Bóng Đá Hợp Pháp Không? Sự Thật Quan Trọng Bạn Cần Biết

Bảng Tỷ Lệ Kèo Bóng: Cách Đọc Bảng Tỷ Lệ Kèo Bóng Chuẩn Xác Cho Người Mới

Bảng Tỷ Lệ Kèo Bóng: Cách Đọc Bảng Tỷ Lệ Kèo Bóng Chuẩn Xác Cho Người Mới

Có Nên Cá Độ Bóng Đá? Sự Thật Giúp Bạn Quyết Định Đúng Năm 2026

Có Nên Cá Độ Bóng Đá? Sự Thật Giúp Bạn Quyết Định Đúng Năm 2026

Lời giới thiệu

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV là website trực tiếp bóng đá hôm nay cung cấp link xem nhanh, chất lượng HD và hoàn toàn miễn phí cho người hâm mộ. XoilacTV mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến mượt mà, không giật lag, hỗ trợ đa nền tảng từ điện thoại đến máy tính.

Xoilac TV hiện là điểm đến quen thuộc của đông đảo người yêu bóng đá tại Việt Nam, nơi cập nhật đầy đủ các giải đấu hấp dẫn từ trong nước đến quốc tế như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A và nhiều giải đấu khác.

Tại Xoilac TV, bạn có thể dễ dàng truy cập và theo dõi các trận đấu với tốc độ nhanh, đường truyền ổn định và chất lượng hình ảnh sắc nét. XoilacTV luôn cập nhật link xem mới nhất mỗi ngày, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận cầu đỉnh cao nào.

xoilactv
Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay – Xoilac TV

Ngoài tên thường gọi Xôi Lạc TV, fan hâm mộ còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoilac86, Xoilac 1, 2, 7, Xoilac8, Live, Net, Link… vì sự yêu mến của quý bạn có thể gọi chúng tôi bất kì tên nào mà mình dễ nhớ.

Mục tiêu phát triển của trang web trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv

Đây là thời buổi của công nghệ số, cho nên đa số mọi người đều chọn cách xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại, máy tính,.. hơn là xem trên TV như trước. Để có thể xem được 1 trận bóng đá trực tiếp với chất lượng cao, đầu tiên bạn phải truy cập vào 1 website uy tín. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam không có quá nhiều website bóng đá làm được điều này. Cho nên, Xoilac86.tv ra đời với mục đích giúp mọi người có được một địa chỉ xem bóng đá chất lượng cao.

⭐ Link xem trực tiếp bóng đá ⭐ Xoilac86.tv
⭐ Bình luận viên ⭐ Đội ngũ Xoilac TV chính thức
⭐ Xem tin tức bóng đá ⭐ Cập nhật 24h
⭐ Xem lại video trận đấu ⭐ Highlight Video full

Đội ngũ đứng sau Xoilac TV quy tụ những chuyên gia bóng đá dày dạn kinh nghiệm cùng dàn kỹ thuật viên IT trình độ cao. Nhờ sự kết hợp này, chúng tôi đã có bước tiến thần tốc khi ứng dụng những công nghệ phát tructiepbongda tiên tiến nhất hiện nay. Chỉ trong thời gian ngắn, XoilacTV tự hào trở thành điểm đến của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo. Với phương châm “luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu”, chúng tôi tối ưu hóa mọi thao tác để bạn có thể lấy link xem bóng đá của các trận cầu tâm điểm một cách nhanh chóng nhất. Hiện tại, hệ thống của chúng tôi cập nhật đầy đủ link trực tiếp từ những giải đấu hàng đầu thế giới như Champions League, Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga cho đến Euro, World Cup hay Copa America… Lựa chọn các đường link do Xôi Lạc TV cung cấp, bạn chắc chắn sẽ hài lòng với chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đường truyền tốc độ cao cùng hệ thống bình luận tiếng Việt đầy nhiệt huyết và khung hình chuẩn quốc tế.

Ngoài việc phát sóng bóng đá miễn phí với chất lượng cao thì Xoilac86.tv còn cung cấp cho bạn rất nhiều những thông tin bổ ích khác. Giúp bạn nắm bắt nhanh các sự kiện, tin tức bóng đá mới nhất, cập nhật kết quả của mọi trận đấu vừa diễn ra, theo dõi lịch thi đấu, bảng xếp hạng của những giải đấu hàng đầu cũng như kèo nhà cái với thông tin cực kỳ chi tiết. Đương nhiên, toàn bộ dữ liệu này đều được chúng tôi kiểm soát và cập nhật liên tục với độ chính xác tuyệt đối.

Với mục tiêu trở thành điểm đến số 1 cho fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá tại Việt Nam, XoilacTV vẫn đang không ngừng nâng cấp hệ thống website và cải thiện chất lượng hình ảnh mỗi ngày. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến hoàn hảo nhất cho mọi khán giả.

Xem bóng đá trực tuyến Xoilac86.tv có gì nổi bật?

Khi truy cập vào nền tảng phát sóng bóng đá trực tiếp Xôi Lạc TV, bạn sẽ vô cùng ấn tượng. Bởi chúng tôi không chỉ cung cấp link trực tiếp cho các giải đấu lớn toàn cầu như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, World Cup, Euro, Copa America… mà còn chú trọng vào các giải đấu quốc nội và khu vực như V-League, SEA Games, AFF Cup, U23 Châu Á… Bên cạnh đó, các thông tin bên lề sân cỏ trong và ngoài nước cũng được cập nhật nóng hổi mỗi ngày để bạn tham khảo.

xem-bong-da-truc-tuyen-chat-luong-cao-tai-xoi-lac-tv
Xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao tại Xôi Lạc TV

Phát sóng tất cả giải đấu hot nhất trên thế giới

Thấu hiểu nhu cầu theo dõi các siêu CLB như Real Madrid, Man City, Liverpool, Man United, Barca, Bayern Munich, Juventus… chúng tôi luôn ưu tiên cập nhật link xem đầy đủ và sắc nét nhất. Ngoài ra, các trận đấu của những đội tuyển quốc gia hàng đầu như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina… cũng được Xôi Lạc TV tiếp sóng trọn vẹn, giúp bạn dễ dàng theo dõi thần tượng của mình thi đấu.

Hệ thống link tructiepbongda ngon nhất

Xoilac86.tv tự tin cung cấp hệ thống link trực tiếp bóng đá mới nhất với tiêu chuẩn chất lượng vượt trội. Nhờ ứng dụng công nghệ truyền tải hiện đại và hệ thống server mạnh mẽ, các trận đấu tại đây luôn sở hữu hình ảnh Full HD sắc nét, âm thanh chân thực và tốc độ mượt mà. Mọi hiện tượng giật lag, đứng hình hay đứng trang gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Đặc biệt, bạn còn được tận hưởng bầu không khí sôi động qua phần bình luận tiếng Việt chuyên nghiệp từ dàn BLV nổi tiếng.

Trang tổng hợp đầy đủ thông tin về bóng đá

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp link xem bóng đá trực tiếp, khi truy cập vào kênh tructiepbongda XoilacTV, bạn còn được tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ:

  • Cập nhật tin tức bóng đá đa dạng: Từ chuyển nhượng, cầu thủ, huấn luyện viên đến các tin tức bên lề nóng hổi nhất trong và ngoài nước.
  • Theo dõi kqbd nhanh nhất: Hiển thị đầy đủ tỷ số, số thẻ phạt, phạt góc, cầu thủ ghi bàn và kiến tạo ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
  • Xem lại Video Highlight: Dễ dàng xem lại các pha bóng đẹp, diễn biến chính của trận đấu nếu bạn lỡ mất khung giờ trực tiếp.
  • Lịch thi đấu chi tiết: Cung cấp thời gian, đội hình dự kiến và thông tin sân vận động của tất cả các giải đấu lớn.
  • Bảng xếp hạng trực quan: Nắm bắt vị trí, điểm số, hiệu số và phong độ gần đây của đội bóng yêu thích một cách dễ dàng.
  • Bảng kèo nhà cái uy tín: Cập nhật tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền chính xác, hỗ trợ bạn có được những tin soi kèo chất lượng từ đội ngũ chuyên gia.
  • Livescore miễn phí: Theo dõi tỷ số trực tuyến theo thời gian thực một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Giao diện thông minh gần gũi người dùng

Giao diện của Xoilac86.tv được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bố cục trang web được phân chia khoa học, giúp bạn tìm kiếm chuyên mục yêu thích chỉ trong vài giây. Màu sắc được phối hợp hài hòa, dịu mắt, không gây mỏi khi theo dõi trong thời gian dài. Với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tốc độ tải trang cực nhanh, Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sử dụng không thể tuyệt vời hơn.

xoilac-tv-noi-xem-tructiepbongda-moi-luc-moi-noi
Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Đội ngũ quản trị viên tại Xoilac86.tv đều là những chuyên gia, nhà báo thể thao có tâm và có tầm, làm việc xuyên suốt 24/7 để đảm bảo mọi thông tin và đường truyền luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV tự hào là một trong số ít website tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chỉ cần truy cập website, bạn sẽ được hòa mình vào:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Đấu trường danh giá nhất dành cho các CLB hàng đầu Châu Âu.
    • Premier League – Ngoại hạng Anh: Giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất thế giới với lượng fan khổng lồ.
    • La Liga – Giải vô địch Tây Ban Nha: Nơi quy tụ những gã khổng lồ như Real Madrid, Barca, Atletico Madrid.
    • Serie A – Giải vô địch Ý: Giải đấu giàu truyền thống với sự góp mặt của AC Milan, Inter Milan, Juventus.
    • Bundesliga – Giải vô địch Đức: Sân chơi của lối đá tấn công rực lửa và cuồng nhiệt.
  • Ligue 1 – Giải vô địch Pháp: Giải đấu đang ngày càng nâng tầm với sự góp mặt của các siêu sao thế giới.
  • Euro & Copa America: Những ngày hội bóng đá lớn nhất cấp đội tuyển tại Châu Âu và Nam Mỹ.
  • V-League: Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tự hào dân tộc.
  • Các giải đấu khác: King’s Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả đều được phát trực tiếp bóng đá hôm nay hoàn toàn miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Hướng tới những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Xoilac TV cam kết phát sóng toàn bộ các trận đấu tại Euro và World Cup. Đây là những giải đấu quy mô nhất, quy tụ những tinh hoa của bóng đá thế giới, được tổ chức 4 năm một lần và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Xôi Lạc TV cũng đồng hành cùng mọi bước chân của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu như U23 Châu Á, AFF Cup, Vòng loại World Cup khu vực Châu Á, SEA Games…

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Trang web Xoilac86.tv được tối ưu hóa cho mọi thiết bị từ smartphone, máy tính bảng đến laptop. Để theo dõi các trận cầu đỉnh cao, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản:

  • Bước 1: Sử dụng trình duyệt web ưa thích như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc…
  • Bước 2: Tìm kiếm website với các từ khóa: “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“.
  • Bước 3: Truy cập vào địa chỉ chính thức Xoilac86.tv trên bảng kết quả.
  • Bước 4: Tại Trang chủ, kéo xuống danh sách các trận đấu đang và sắp diễn ra.
  • Bước 5: Nhấn vào trận đấu bạn yêu thích để bắt đầu thưởng thức.

Hệ thống còn phân loại thông minh theo các mục: Trận HOT, Trận đang đá, Lịch thi đấu hôm nay/mai… để bạn dễ dàng lựa chọn.

Mọi link xem tại XoiLac TV đều hoàn toàn miễn phí và an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cung cấp tối thiểu 3 link dự phòng cho mỗi trận đấu, cam kết không dính mã độc hay virus, mang lại sự an tâm tối đa cho người xem.

huong-dan-xem-bong-da-online-tai-xoilac
Hướng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Xoilac TV tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ những ưu điểm vượt trội:

  • Phát sóng đa dạng: Từ giải lớn đến các giải cỏ, bóng đá nữ và cả các môn thể thao khác như Tennis, bóng bàn…
  • Cập nhật link sớm: Link xem được cung cấp trước trận đấu ít nhất 1 tiếng với 3 server dự phòng.
  • Chất lượng hình ảnh/âm thanh: Full HD cực nét, âm thanh sống động, có thể tùy chỉnh độ phân giải theo tốc độ mạng.
  • Đường truyền ổn định: XoiLac TV sử dụng băng thông rộng giúp giảm thiểu tối đa tình trạng giật, lag hay bị out khi đang xem.
  • Bình luận viên cuốn hút: Dàn BLV của Xoilac TV không chỉ có chuyên môn mà còn có phong cách bình luận hài hước, gần gũi.
  • Hạn chế quảng cáo: Chúng tôi cam kết không chèn quảng cáo gây gián đoạn khi trận đấu đang diễn ra để bảo vệ trải nghiệm người dùng.
  • Hệ sinh thái đa dạng: Cung cấp đầy đủ bảng xếp hạng, tin tức, lịch thi đấu và bảng kèo chuẩn xác.

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Bên cạnh Xoilac86.tv, bạn cũng có thể tham khảo một số kênh xem bóng đá uy tín khác như:

  • Vao Roi TV, Ve Bo TV, 90 Phút TV, Bánh Khúc TV, Khô Mực TV, Mì Tôm TV, Cà Khịa TV, Bàn Thắng TV…
  • Các kênh truyền hình chính thống: VTV3, VTV6, K+…
  • Các kênh trực tuyến khác: Ra Khơi TV, Sao Kê TV, Thức Khuya TV, Xem Bóng Đá TV…

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có trải nghiệm mượt mà nhất, bạn nên lưu ý:

  • Đảm bảo kết nối Internet ổn định (Wifi hoặc 4G tốc độ cao).
  • Nếu gặp tình trạng đứng hình, hãy thử Refresh (F5) trang web hoặc tạm dừng vài giây rồi tiếp tục.
  • Sử dụng các link dự phòng nếu link chính bị quá tải.
  • Tham gia tương tác cùng các BLV và rủ bạn bè cùng xem để tăng thêm sự sôi động.

Kết luận

Xoilac86.tv sẽ luôn nỗ lực không ngừng để phục vụ niềm đam mê của cộng đồng yêu bóng đá, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt nhất hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp ý kiến nào, quý khán giả vui lòng liên hệ với Xôi Lạc TV qua:

Địa chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://xoilackv.tv

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected] – Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mái nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

X
X

8XBET